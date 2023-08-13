花蓮縣壽豐鄉胡麻上月底因杜蘇芮颱風連日大雨出現農損，損害程度約30％，經縣府農業處爭取，獲農業部核定現金救助額度每公頃3萬元。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣光復鄉甜椒上月底因杜蘇芮颱風連日大雨出現農損，損害程度約40％，經縣府農業處爭取，獲農業部核定現金救助額度每公頃4.6萬元。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣壽豐鄉胡麻、高接梨與光復鄉甜椒等作物，上月底因杜蘇芮颱風連日大雨影響出現農損，且損害程度均超過中央現金救助標準20％，經縣府農業處爭取，獲農業部核定胡麻救助額度每公頃3萬元，高接梨10萬元，甜椒4.6萬元，農友至21日止可赴鄉公所申請辦理。

受上月底杜蘇芮颱風外圍環流影響，花蓮連日下起豪大雨，中南區鄉鎮農作物陸續傳出災情，除西瓜、硬質玉米、水稻等作物，壽豐鄉胡麻、高接梨與光復鄉甜椒也出現災損。

縣府農業處表示，壽豐鄉胡麻填區出現植株倒伏、蒴果發霉、葉片萎凋等裝框，高接梨則是果實水傷、腐爛，光復鄉甜椒則有根系枯萎、果實水傷、腐爛等受災情況，經勘災小組現勘發現，胡麻被害面積約2.3公頃、損害程度30％，高接梨被害面積2.2公頃、損害程度20％，甜椒被害面積1.4公頃、損害程度40％。

由於2處3項農作物損害程度均達中央現金救助啟動標準，經農業處提報農業部爭取獲核定，本月11日公告壽豐鄉受損胡麻救助額度每公頃3萬元、高接梨救助額度每公頃10萬元，光復鄉受損甜椒救助額度每公頃4萬6千元。

農業處長陳淑雯表示，符合申請現金救助條件的受災農友，即日起至本月21日止，可到公所申請，例假日照常受理，若受理最後一天適逢假日，則順延至次一上班日。

另外，吉安鄉龍鬚菜及扁蒲部分田區也因連日降雨出現葉片萎凋、黃化，藤蔓枯死的狀況，扁蒲更有落果等受災情況，經農業處勘災小組評估，龍鬚菜被害面積49公頃、損害程度25％，扁蒲被害面積0.33公頃、損害程度30％，均達現金救助啟動標準，將提報爭取現金救助，降低農友損失。