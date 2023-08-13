大陸國內最大民營房企碧桂園啟動債務重組序幕。8月12日晚間，碧桂園宣佈旗下11檔境內公司債券將從14日開市起停牌，合計餘額約157.02億元（人民幣，下同），復牌時間另行確定。碧桂園公告指出，集團將與各持份者溝通，並考慮採取各種債務管理措施，穩妥推進各項風險化解措施和經營策略，具體包含全力以赴保交付、積極化解階段性流動壓力等。

據澎湃新聞報導，本次宣佈停牌的發債主體為碧桂園地產集團與廣東騰越建築工程公司。涉及碧桂園集團發行的21碧地01、21碧地02、21碧地03、21碧地04、22碧地02、22地03、19碧地03、20碧地03、20碧地04公司債和一檔私募債16碧地05，以及騰越建築發行的一檔16騰越02。

據統計，11檔債券餘額約157.02億元，到期日最早的為今年9月2日，是私募債16碧地05，餘額39.04億元；9月到期的還包括21碧地04和20碧地03，餘額分別為14.35億元和20億元。

本次停牌的還包括2024年到期的21碧地02和21碧地01，餘額分別為11億元和20億元。此次公告沒有包括境外債券，盤點2023、2024年碧桂園到期的境外債券共7檔，餘額包括30億港元、29.744泰銖（THB）和15.5億美元。