凍齡女神蔡卓妍是女子團體Twins的成員，成軍超過21年人氣居高不下，深受許多粉絲喜愛，雖然事業蒸蒸日上，但感情狀況卻傳出與交往6年多的富商男友石恆聰分手，據了解，兩人早已見過雙方家長並發展為半同居關係，但男方一直沒有結婚打算，再加上他疑似與一位圈內女性過從甚密，兩人因此分手。

蔡卓妍（阿Sa）與富三代「百億麻將館太子爺」石恆聰（Anthony）於2017年爆出戀情，交往6年二人的感情時好時壞。根據《星島頭條》，兩人分手原因有二，石恆聰被曝夜生活豐富，私下也不避諱與女性朋友獨處，被認為沒定性，且有消息人士透露石恆聰總是趁阿Sa出遠門時就不見人影，疑似與一位圈內女性C小姐交情過從甚密。

相較於男方，阿Sa與蔡卓妍顯得相當專一，一開始便以結婚為目的交往，工作之餘便陪著對方，且她對婚姻相當嚮往，曾經揚言要生八個，不過在與石恆聰交往後，也放低標準，就算沒有婚禮也沒有關係，雖然兩人都已經見過雙方家長，石恆聰依舊沒有結婚的想法。

據消息指出，阿Sa自覺難找新對象，本來不想改變現況並選擇隱忍，不過最近太多身邊朋友說他知道石恆聰和C小姐玩得好了，阿Sa也忍痛分手。分手後，阿Sa最近三個月都放長假及「報復式」旅行，是5月底陪奶奶、爸爸及兩名表姐遊泰國，再跟媽媽去瑞士，回港後就跟好姐妹宅在家，之後又跟好友去韓國玩，行程滿檔的她期望透過旅遊療傷。