周三（16日）是農曆7月第1天，也就是俗稱的鬼月，小孟老師在臉書上分享鬼月期間情侶不可做的8禁忌，包括不可避咚、在空地或郊區呼喊彼此名字、不可一起騎車或牽手前往拜拜、不宜去老舊電影院、搭末班車、遛狗需避開公園或河堤等，尤其是不可一起騎車或牽手前往拜拜，容易讓沒有伴侶的好兄弟產生嫉妒，嚴重恐會導致分手。

1、 情侶不可以壁咚

在鬼月期間情侶不可以避咚，因為俗話說「抹壁鬼」，也就是牆壁為陰冷之地，鬼魂容易穿牆而過，當心親到好兄弟。

2、 不可在空地或郊區喊彼此名字

在鬼月期間不可在空地或郊區喊彼此名字，否則容易吸引好色鬼前來，若被看見當心鬼壓床。

3、 情侶不可一起騎車或牽手前往拜拜

在鬼月期間情侶不可一起騎車或牽手，前往墳場、靈骨塔、姑娘廟拜拜，因為太過恩愛，容易讓沒有伴侶的好兄弟產生嫉妒，嚴重恐會導致分手。

4、 情侶不可說「想死、愛死」等話語

在鬼月期間不可對伴侶說「想死、愛死、為了你我可以去死」等類似話語，當心得罪好兄弟。

5、 情侶不宜去老舊電影院

在鬼月期間情侶不宜去過於老舊電影院看電影，當心好兄弟相伴一同觀賞。

6、 情侶不宜一起搭末班車

在鬼月期間情侶不宜一起搭末班車，相傳最後一班車都在晚上11至凌晨1點30分，為陰氣最重的時刻，見鬼機率大。

7、 情侶遛狗時需避開公園與河堤

在鬼月期間情侶若一起遛狗需避開公園與河堤，否則好兄弟將與你們一起散步，聽見說話內容。

8、情侶需避免視訊

在鬼月期間情侶需避免視訊，否則容易在過程中接收到莫名靈界電波。

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