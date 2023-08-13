獲得前瞻補助81億元的前鎮漁港，近日雖引起各界不滿，但綠營卻持續護航，農業部長陳吉仲更稱要借鏡日本豐洲市場的案例，讓前鎮漁港超越豐洲市場，不過農業專家「Lin bay好油」林裕紘指出，這是兩個完全不同的東西，酸「這就是我們的農業部長，無知，狂傲，搞不清楚狀況，連漁港跟批發市場都搞不清楚。」

林裕紘昨（12）日在臉書表示，陳吉仲希望前鎮漁港的整建工程，可以讓遠洋漁業產值永續發展，並落實卸漁不落地政策，要讓前鎮漁港越日本的豐洲市場，但林忍不住吐槽「看到這種內容真的讓人家無言」。

「前鎮漁港怎麼跟豐洲市場比？」林裕紘解釋，前鎮漁港是遠洋及近洋漁獲漁港，一年處理漁獲量15萬噸，而豐洲市場是消費地型批發市場，一年處理水產批發交易100萬噸以上，「漁獲量15萬噸跟水產批發交易100萬噸，請問兩個要怎麼一起比？」

林裕紘指出，前鎮漁港就算要比較，也應該是跟日本的燒津漁港、清水漁港等相比，不應該拿漁港跟批發市場做比較，「這就是我們的農業部長，無知，狂傲，搞不清楚狀況，連漁港跟批發市場都搞不清楚。不過沒關係，蔡總統挺就好了。」