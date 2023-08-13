台中市北屯區昌平東六路與昌平五街口昨（12日）下午5時13分發生死亡車禍。1名年輕機車騎士行經路口與自小客發生擦撞後，人被彈飛再撞上對向行駛的資源回收車，這起車禍也造成23歲李姓騎士不幸喪生，其他兩名駕駛也在事故中受到擦挫傷，肇事原因仍待鑑定釐清。
根據警方初步調查，這個路口並未設置交通號誌，事故當時，23歲李男駕駛的機車行駛在昌平五街往東行駛，而41歲唐男則駕駛著小客車行駛在昌平東六路往南行駛，兩車在昌平東六路與昌平五街口發生撞擊，李姓騎士擦撞後又遭昌平六路往北方向行駛的資源回收車撞到頭部，李男當場失去生命徵象，經送醫仍在晚上6時11分被宣告不治。
根據初步了解，該路口無號誌燈，李男未按照交通規定在無號誌路口讓車，而自小客駕駛唐男則未減速，導致這場悲劇發生。至於開資源回收車的林男，目前尚未發現他的肇事責任；且經酒測，唐與林兩名駕駛都沒有酒精反應，而死者李男則未能採檢。
台中市第五分局交通隊代理分隊長邱俊皓呼籲，所有駕駛在行經路口時，應該遵守交通規則，禮讓其他車輛，並保持適當的減速。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。