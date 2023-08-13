騎車被彈飛後，頭部再遭資源回收車撞擊，傷重不治，車禍現場還留有騎士的安全帽。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中市北屯區昌平東六路與昌平五街口12日傍晚發生死亡車禍。1名年輕機車騎士行經路口與自小客發生擦撞後，人被彈飛再撞上資源回收車。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中市北屯區昌平東六路與昌平五街口昨（12日）下午5時13分發生死亡車禍。1名年輕機車騎士行經路口與自小客發生擦撞後，人被彈飛再撞上對向行駛的資源回收車，這起車禍也造成23歲李姓騎士不幸喪生，其他兩名駕駛也在事故中受到擦挫傷，肇事原因仍待鑑定釐清。

路口無號誌燈 撞車彈飛再撞對向回收車身亡

根據警方初步調查，這個路口並未設置交通號誌，事故當時，23歲李男駕駛的機車行駛在昌平五街往東行駛，而41歲唐男則駕駛著小客車行駛在昌平東六路往南行駛，兩車在昌平東六路與昌平五街口發生撞擊，李姓騎士擦撞後又遭昌平六路往北方向行駛的資源回收車撞到頭部，李男當場失去生命徵象，經送醫仍在晚上6時11分被宣告不治。

根據初步了解，該路口無號誌燈，李男未按照交通規定在無號誌路口讓車，而自小客駕駛唐男則未減速，導致這場悲劇發生。至於開資源回收車的林男，目前尚未發現他的肇事責任；且經酒測，唐與林兩名駕駛都沒有酒精反應，而死者李男則未能採檢。

台中市第五分局交通隊代理分隊長邱俊皓呼籲，所有駕駛在行經路口時，應該遵守交通規則，禮讓其他車輛，並保持適當的減速。