彰化縣道139線「死亡彎道」又撞，這是近2個月來第3起死亡車禍。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣道139線「死亡彎道」又撞，這是近2個月來第3起死亡車禍，26歲林男昨天晚間疑過彎超速失控自撞路樹，造成頭顱破裂嚴重顱內出血，送醫後搶救今凌晨2點宣告死亡，經查超速44公里，警方表示，昨天139線共發生4起自撞車禍，據了解，當天警方設置的追焦手晚上7點才剛撤崗，未料7點13分就發生事故，警方也提醒駕駛遵守道路速限規定，共同維護道路交通安全。

警方表示，林男昨晚7點多騎乘普通重型機車沿著縣道139線往彰化台74甲方向行駛，在抵達大彰路5段李舍咖啡附近時，疑似車速過快過彎不慎自撞路樹，由於撞擊力道過猛，當場昏迷過去，送醫發現頭顱破裂，包括顱內出血、胸腔出血及骨盆破損等，經搶救仍宣告不治。

警方調查，經抽血檢測林男的酒測值為0，事後依林男的行車記錄器發現，其當時騎乘的車速為每小時84公里，不過該路段的車速限速是40公里，初步判斷是超速過彎失控，導致失控自撞路樹。

警方無奈表示，為有效遏止139線接連的傷亡車禍，每天不定時派員到易肇事路段進行攔檢取締，還派出便衣刑警追焦蒐證，不過在今年5月16日晚間，有2名共乘機車的少年，同樣因過彎不慎自撞路樹，駕車的陳姓少年送醫不治。

本月15日晚間也有20歲的少女騎重機車沿139線彰化往芬園方向行駛時，也是過彎不慎自摔撞擊路樹與護欄傷重不治，加上昨天發生的這件已經有3起死亡車禍，令人十分無奈。

彰化警分局表示，有建議縣府工務處在139線芬園鄉大彰路5段9.1公里處俗稱「死亡彎道」的地方設置防撞桶，以緩衝撞擊力，降低車禍傷亡程度，不過工務處認為，自撞車禍發生是駕駛人自身未依規定安全駕駛，認為防撞桶的作用不大，因此沒有接受。