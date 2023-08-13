Shohei Ohtani's double off the right-center field wall had an exit velocity of 118.3 mph. It's his hardest-hit ball of the season. pic.twitter.com/h1JcFFBcOD — Rhett Bollinger (@RhettBollinger) August 13, 2023

天使做客休士頓太空人，接連兩天都是太空人11比3獲勝，大谷翔平再度4打數1安打，除了先發投手換人，兩場比賽幾乎是「複製貼上」。天使的打擊乏善可陳，前一場闖不過大投手韋藍德（Justin Verlander），此戰碰上菜鳥投手法蘭斯（J.P. France），7局只從他手裡拿到兩分。法蘭斯摘下第9勝，本季出賽17場的自責分率為優異的2.74。

太空人第4局展開攻勢，連續安打之後，天使左投安德森（Tyler Anderson）對塔克（Kyle Tucker）投出第一球就被咬中成為3分炮。太空人第5局再來一波，安德森連續四壞保送之後，又是塔克敲安添加分數。安德森4.2局被打7分退場，自責分率爆到5.28，他生涯正常出賽的球季之中，自責分率最後都沒有超過5.00。

天使格里楚克（Randal Grichuk）第5局打回分數，大谷翔平第6局二壘打開路，最終靠著穆斯塔卡斯（Mike Moustakas）高飛犧牲打跑回1分。這是大谷本季第20支二壘打，擊球初速是恐怖的118.3英里（時速190.4公里），比他平時的全壘打還猛，可惜仰角不足而被圍牆擋下。大谷的二壘打不多（大部分都變全壘打），他的長打率0.661仍在大聯盟遙遙領先。

吞下第60敗的天使在美聯西區陷入困境，被第3名的水手拉開到6.5場勝差，暫居第2名太空人則是步步進逼分區龍頭遊騎兵。