今年大學分發入學將於周二（15日）放榜，共有3萬7797人完成登記，但大學要招4萬2479個名額，預估錄取率和去年的98.94％差不多，但各大學招生缺額僅約4500人，比去年的1.4萬人少了約1萬人，考生「低分高就」的現象將不明顯。

分科測驗去年第一次實施，但報考人數僅2萬9086人，造成在分發入學產生高達1萬4493個缺額，不少考生「低分高就」，進入了比預期理想的校系。而受此效應的影響，今年分科測驗報名人數高達4萬2252人，比去年的2萬9086人大增1萬3166人或45％。

大學考試入學分發委員會表示，今年分發入學管道共61校、1838個系組參與招生，提供4萬2479個名額，其中各招生管道回流名額2萬17個，比去年增加5582個，今年回流名額是歷年最多。大學分發入學管道已於日前截止登記志願，根據統計，共3萬7797人完成登記，比去年（2萬5297人）增加約1.2萬人。

今年分發入學登記志願人數雖低於總招生名額，但考分會預估，錄取率可能和去年的98.94％差不多。不過今年會跟去年一樣的是，大學招生缺額將大減，從去年的1.4萬人將為約4500人，考生「低分高就」現象也將轉趨不明顯。

今年大學分發入學將在15日放榜，當天上午8時起開放線上查榜，考生如對分發結果有疑義，可於15日上午8時至18日下午5時期間申請複查，並繳交工本費新台幣100元，申請複查以1次為限。