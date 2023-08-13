「88會館」負責人郭哲敏涉及地下匯兌等案，前立委黃國昌指控行政院副院長鄭文燦和郭哲敏關係密切，以及涉嫌洗錢的天道盟角頭林秉文有緊密政商合作關係。對此，鄭文燦12日在痛斥黃國昌看圖說故事，扛著公平正義大旗，影射、連結、任意控訴他人有違法事項，卻對自己罪證確鑿的違法事實輕輕放下，「雙標戰神淪落至此，實在令人搖頭。」

黃國昌日前在直播指出，鄭文燦曾為洗錢品牌「PGtalk」大力宣傳，力挺PGtalk總裁林秉文，同時疑似與郭哲敏等人2020年突然在桃園市八德區桃園捷運綠線延伸線GE01站原址大量購入土地有關。

鄭文燦在臉書反問，依照黃國昌的邏輯，他也為黃國昌站過台，難道他家的違建也與我有關？原來要踐踏一個人的清白，只要有一張照片就可以隨便編故事，而不需要有實際的證據。這是真實的惡意，也是濫用言論自由的毀謗。

鄭文燦說明，他擔任桃園市長任內主持專案會議時，決議GE01站附近地區不推動新增或是擴大都市計畫，因此附近地區土地仍然維持非都市土地特定農業區，沒有變更地目機會，也不會圖利與暴利；只要隨便問一下地方仲介公司或查詢土地實價登錄資料（一坪約3萬左右），就知道價格並未太多變動，更沒有一坪20萬。

鄭文燦強調，既然他正式決定不做GE01站附近地區任何新增都市計畫，如果要圖利任何地主，不可能做出完全相反的決策，讓土地保持現狀，不得變更。黃國昌用魚目混珠的手法，把購地與車站選址，做了不當連結，這是真實的惡意。以上這些資料，去年選舉時桃園市議員凌濤已經抹黑過一次，他也已經提告。

另外，鄭文燦指出，林秉文則是因為PGtalk在桃園舉辦公益捐贈，他代表市府參加，因此才有互動，其他縣市的藍綠地方首長，也是同樣應邀上台。而林秉文的其他狀況，他無法事前得知，更無法預知郭案，而可以事前迴避參加該公司的活動。至於郭哲敏，兩人沒有往來，也根本不知道他是誰。

鄭表示，他擔任市長八年，參與各式活動不計其數，合照過的人更是成千上萬，他無法全面了解所有曾經合影的人，黃用幾張照片就編故事誣陷，實在是太廉價的指控，更是典型的惡意羅織罪名。「我和黃國昌也有合照，也在選舉時幫他站台。這樣說來，難道黃國昌家裡的違建也與我有關嗎？我就是幫他家的違建背書嗎？」