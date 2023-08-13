楊姓員警熱愛健身，練出一身肌肉，多年來也參加過大大小小的健身賽事。(警方提供)

楊姓員警熱愛健身，練出一身肌肉，多年來也參加過大大小小的健身賽事。(警方提供)

台中市賴姓男子駕駛重達2.8噸的廂型車，行經西屯區台灣大道、工業區一路口，車子突然拋錨、無法動彈，他無奈向警方求助，意外釣出平常就在健身、還曾參加健身比賽的員警楊舜閔到場協助，楊員除請賴男聯繫拖吊車，還以一己之力將重量是他體重40倍的廂型車推到路旁，解決後方車輛壅塞問題。

26歲的楊舜閔目前在台中市警局第六分局協和派出所任職，他相當熱衷於健身相關運動，從就讀警專時就持續的鍛鍊身體，多年來也參加過各種大大小小的健身賽事，練出一身讓許多友人都羨慕的肌肉，卻也意外在工作緊急時發揮功能。

警方指出，57歲賴姓男子日前駕車行經台灣大道、工業區一路口，車子因不明原因拋錨、「刁車」在半路，當時正在附近巡邏的楊員即上前協助，除了請賴男聯絡拖吊車，也考慮因當時試交通繁忙時刻，為避免賴男座車影響後方車流，引發交通壅塞問題，即提出要幫賴男將車子推到路旁安全處。

警方表示，因賴男多年來持續健身，體型看起來雖不是非常壯碩，但也練出一身好力氣，自己一個人就將重達2噸多的廂型車推到路旁，也讓賴男鬆了口氣。