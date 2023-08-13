新竹市政府先前向公路總局及日豪客運，爭取新竹到桃機1250路線增開14班次，然而才上路第2天就有民眾反映，加開班次竟「臨時取消」，最終只能改搭計程車。市府表示，已立即聯繫日豪客運及台北監理所了解，並要求業者，遇突發狀況應落實即時向旅客宣導，並通知市府，以提早因應。

「新竹轉運站-桃園機場」1250路線是新竹市唯一直達桃園國際機場的國道客運路線，隨著疫情趨緩，出國旅客大增，不少民眾希望增加1250路線班次，新竹市府向公路總局及日豪客運爭取後，業者決定新竹到桃機1250路線將於8月10日起增加14班次，擴大服務往返機場的需求。

然而上路第2天，就有民眾上網發文抱怨，當天在馬偕醫院等候表訂6點從新竹轉運站發出的車次，下午還致電業者確認，會依班次開車。不料接近凌晨時，業者卻突然在臉書「緊急公告停駛」，一口氣停駛6班，也沒說明原因，民眾擔心趕不上托運行李，被迫改搭計程車。

其他同樣被放鴿子的民眾也紛紛上網抱怨，「忽然消失的班車」、「原本要坐，但改來改去滾動式的時刻表就不敢坐了」，以及「滾動式調整只會讓想搭的人更少」等。對此，市府表示，在8月11日接獲民眾反映後，立即聯繫業者日豪客運及交通部公路總局台北監理所了解，並要求業者，遇突發狀況應落實即時向旅客宣導，並通知市府，以提早因應。

日豪客運表示，因車輛及人力調度不及，導致部分班次無法如期開車；另台北監理所也表示，該公司因應旅客需求增加班次，此次事件因業者車輛及人力調度不及，已督導業者立即改善並更新公告，也要求業者爾後加強應變措施，遇突發狀況應即時公告、向旅客宣導。

市府指出，此次因業者疏失影響乘客權益，因該路線屬交通部公路總局台北區監理所管轄路線，市府已協請交通部公路總局台北監理所加強督導業者改善，市府也要求業者，遇突發狀況應落實即時向旅客宣導，並通知市府，以立即運用相關管道讓民眾了解，提早因應。