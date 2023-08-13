男星張立東先前與職籃啦啦隊女神梓梓傳出緋聞，更被網友爆料「梓梓不是都已經跟張立東上床了？」對此，雙方皆出面否認；如今張立東在個人YouTube頻道「東東隆咚鏘」中，正面回應與梓梓的關係，更直接一起開箱女方新家。

張立東個人YouTube頻道「東東隆咚鏘」，最新影片以《不再躲了！！張立東首次正面回應與梓梓的真實關係！？ 絕對滿足大家的所有要求！》為題，引發討論，片中開頭可見張立東坐在床上澄清，自己與梓梓「就是很好的朋友而已」，怎料下秒梓梓就從棉被中冒出來，只見她穿著運動內衣洩超兇曲線對張立東說「我想要吃早餐」，隨後2人便蓋進同一條被子。

接著，影片回歸到主題，原來是張立東頻道單元「來去（老）婆家」，要來開箱梓梓的新家；到參與廚房時，梓梓還拿一盒水果餵張立東，讓他馬上直呼「婆之親餵真的太好了」，最後兩人回到床上，梓梓表示，張立東是「第一個沒洗澡就坐床上的客人」，之後兩人還預先練習新娘、新郎的送客禮俗。

影片曝光後，許多網友看到兩人可愛的互動紛紛留言「立東哥看來這集你很難演的下去了，該出來說清楚講明白」、「二人真是很幸褔喔」、「是不知道梓梓到底有沒有男朋友？否則真的很希望東梓戀成局啊」。