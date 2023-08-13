國民黨總統參選人侯友宜今（13）日怒轟，民進黨只會出選舉奧步，抹黑造謠不斷，尤其之前餵藥案明明是烏龍，卻沒見副總統賴清德道歉，若自己當總統，一定要把光電弊案查清楚。（柯宗緯攝）

國民黨總統參選人侯友宜昨到台南廟口開講提及，當年抓捕槍擊要犯陳進興的過程，卻被綠委郭國文、林靜儀指控公然恐嚇，「侯友宜說不講信用就會被ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ」。對此，侯友宜今（13）日怒轟，民進黨只會出選舉奧步，抹黑造謠不斷，尤其之前餵藥案明明是烏龍，卻沒見副總統賴清德道歉，若自己當總統，一定要把光電弊案查清楚。

侯友宜今早出席高雄首場大型造勢「台灣要好 高雄挺侯」團結大會，會前聯訪時，媒體問及，有關「ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ說」爭議，是指過去追捕犯人的時候，是否覺得被綠營扭曲？侯直說，「現在我在拚總統，最重要要守護國家安全，保護台灣人民，這個土地所有人的生命，過去我做得到，未來我更做得到，這是我最大的目的。」

侯友宜接著高分貝回擊，民進黨真的都是選舉奧步，抹黑造謠不斷，尤其他出來選舉期間，一個不是案件的，從餵毒搞到餵藥變成烏龍，「阿就是烏龍案，到現在賴清德也沒道歉，這就他最厲害的」。

侯友宜認為，「ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ大家印象最深的，就是在講光電弊案」，到現在也沒有水落石出，換他當總統，光電弊案要一件件把它查清楚，這才是最重要的，不會放這件事情算了。

至於今天與前立法院長王金平的早餐會，傳出侯友宜在會中跟小雞們坦言，大家會這麼辛苦，其實自己也有責任。對此，侯友宜表示，今早餐會跟所有高屏立委參選人談話非常開心，有共同的議題跟方向。

「為何大家會很辛苦？因為高雄跟屏東都不是我們執政。」侯友宜認為，選舉需要更大的力量，才能贏得勝選，他知道大家都有決心要團結拚贏選舉，所以會跟他們大家連一起，有時間就跟大家綁一起，一起拚高雄、屏東、台南、嘉義等南部地區選舉贏得勝選。

侯友宜直言，尤其小雞們最寄望的是因為他是南部囝仔，自己跟南部人感情「連條條」，南部人常說「吃台灣米，喝台灣水」，重情、重義、重土地、重感情，強調自己跟南部的兄弟姐妹綁一起，若遇到困難大家一起打拚。