新北市今年上半年15至24歲青年失業率為7.9％，低於全國平均，為六都最低；25至29歲失業率為4.9％，遠低於全國平均6.11％。

勞工局表示，新北市自2013年起獨步全國陸續推出初次尋職青年就業服務、非典型勞動青年轉正職輔導、斜槓青年職能培力等「青年就業三箭」，並於輔導期間提供最高2萬4000元津貼補助，亦配合推動中央勞動部青年職得好評、初次尋職青年穩定就業等計畫，截至今年7月已累積服務1萬1735名青年，其中6534人順利就業或轉正職，成功就業率近6成。

勞工局長陳瑞嘉表示，青年擁有無限發展可能，也正值畢業求職潮，無論是面臨職涯迷惘、或想增進求職面試技巧，新北市就業服務據點可提供深度諮詢、職業心理測驗、就促研習、履歷健診及職業訓練等服務，協助青年順利就業。

除推動青年就業，新北市為協助中高齡及婦女就業，規畫今年9月底於三重將再成立「銀髮人才服務據點」及「婦女及中高齡者職場續航中心」，由原本板橋中心單點式的全區服務，升級成雙引擎的分區服務，並持續提供企業輔導，包含經驗傳承、中高齡人才再運用、職務再設計、員工家庭照顧、職缺開發等。

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