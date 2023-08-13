國民黨總統參選人侯友宜12日在台南市廟口開講，他提及「白曉燕命案」與歹徒陳進興的交涉，「那天若不守信用，偷偷帶槍，恐怕會被對方一槍打死」，被解讀是暗酸鴻海創辦人郭台銘。民進黨立委林靜儀13日秀出當天新聞截圖，續指此言不合理，民進黨立委郭國文則點名侯辦斷章取義，該處理的是侯友宜那張常常失言的嘴。

侯友宜當時描述與陳進興對峙談判，講好互不開槍，隔一陣子卻又相互駁火，陳打電話來「ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ叫」怪警察不守信用，害人質受傷，隨即要他不帶槍進屋救人，那天若不守信用偷偷帶槍，恐怕會被對方一槍打死，足證自己在關鍵時一定說話算話，就算站在危及生命的關頭，也必定承擔責任。

此言一出，林靜儀、郭國文相繼批評侯發言如同公然恐嚇，簡直丟光警察的臉，侯友宜競選辦公室隨即公布逐字稿，痛批兩人惡意造謠、製造社會對立，澄清侯友宜從未脫口「不講信用就會被ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ」等語。

對此，郭國文表示，侯在台南說「不管什麼人，說話要算話，哪一天說話不算話，會被槍打死不知道」，所有媒體都解讀是在暗諷郭台銘，侯辦卻質疑綠委斷章取義，但斷章取義的明明是侯辦，逐字稿中居然沒有把這段話公開，他直言應該要處理的是侯友宜那張常常失言的嘴，這才是造成今天混亂、外界解讀的結果，請侯辦不要再斷章取義，政治操作。

林靜儀表示，不能理解為何侯友宜在總統選舉的造勢場合中，要鉅細彌遺地形容槍戰過程，還很高興地說周邊聲音很有臨場感，這是什麼心態？她尊重侯友宜的警察背景，但對相關情事，他應該要更謹慎，或者是更加嚴肅地看待這件事情，若以興奮語氣講述這件事，是合理正確的態度嗎？這是民眾想要關心的嗎？

林靜儀強調，她在臉書引用的是當天的電視媒體的新聞，相關截圖、文章引述的話也是從篇新聞節錄，如果當場侯友宜沒有這麼說，為什麼新聞裡面會有這句話？就算媒體有縮短侯友宜的話，她還是要問，侯友宜說「沒有信用就可能被槍打」，這是合理的嗎？