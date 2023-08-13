許多店家在中午用餐時間過後都會先打烊休息，一名女網友日前表示，因為工作常忙到下午1點多才能吃飯，但很多店家下午2點才打烊，卻在1點20分左右就不給內用，強調自己30分鐘就能吃完，有些餐廳還是不讓她進去，然而文章PO出後，不少網友都打臉原PO，批她沒有同理心。

原PO近日在Dcard發文，時常工作到下午1點才能吃午餐，因為不想製造垃圾、加上覺得食物現場吃最美味，所以喜歡內用，但她發現店家常常表定2點休息，卻在1點20分左右就不給內用，忍不住抱怨「我半小時以內可以吃完呀」。

原PO表示，內用時她都會快速吃完準時2點離開，不過之前有次想吃石頭火鍋，店家下午1點20分就不讓她吃，還有幾次遇到40分左右店家就開始清潔店裡，但她還在吃，「感覺會不會一些灰塵什麼的掃進食物裡」。

對此，網友們看完後反而一面倒支持店家，「店員讓你吃了，在做清潔，還要被質疑會有灰塵進到食物，誰知道你要吃多久，要等你吃完再清嗎，不用下班？」、「店家放你一位用餐，後面來的客人要不要放？」、「跟相不相信沒關係，店家也要打掃」、「他們只是打工仔他們想準時下班，怎麼有人能這麼沒有同理心」；還有人表示「做餐飲這麼久，遇過超過100個人跟我說半小時吃完馬上走，從來沒有一個做到過」。