男子失聯搜救團隊出動空拍機找尋，一次尋獲2具屍體。(洪宗麒提供)

萬丹鄉52歲陳姓鄉民11日外出後失聯，家屬求助屏東縣議員洪宗麒協尋，經多方搜救隊伍透過空拍機及人員地毯搜索，竟在高屏溪沿岸陸續找到2具遺體，其中一具便是陳男，目前已各別報請檢察官相驗，釐清死因。

據了解，陳男近日頻頻透露壓力大，11日跟家人說要出門上班，沒想到中午午飯過後都不見人影，讓家人焦急如焚。

洪宗麒表示，受到家屬委託時隨即請求警方協助，透過車牌辨識系統，發現他11日上午7時11分，由萬丹鄉大昌路往南北路方向行駛，研判是往高屏大橋方向行駛。他同一時間也向新北市特搜協會求援，出動空拍機以俯瞰角度搜索。

12日晚上11時許，有民眾傳來在雙園大橋下方的高屏溪床發現一具遺體，洪宗麒隨即前往指認，經與家屬確認後並非陳男，而是住屏東鹽埔鄉的37歲林姓男子，經確認家屬事前並未報失蹤，正由東港警方報請檢察官驗屍，釐清死因。

13日上午6時許，搜救人員再度出發搜尋，並在高屏大橋下方草叢中發現一具遺體，確認就是失蹤的陳男，而發現的位置距離他的車輛僅約50公尺。洪宗麒表示，前一天高屏溪水湍急，早上水退了才在靠近岸邊的地方發現遺體，警方已報請檢察官驗屍。

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