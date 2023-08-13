一名年近30歲男子突然在家中昏倒被送至急診，診斷為急性肺栓塞，最後裝上葉克膜搶救3天，才從鬼門關挽回性命。根據家屬描述，該患者連續玩了2、3天電動，除了上廁所，幾乎沒有走動和睡覺休息。醫師提醒，血管硬化容易導致猝死，唯一能訓練血管彈性的方法就是靠運動，但很多人在年輕時卻沒有把握機會。

敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅在粉專「外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地」發文表示，該男子起初來看診時，BMI值大約落在28、29，雖還不到世界衛生組織定義的病態性肥胖，但平時不愛運動，且喜歡在家打線上遊戲，建議對方要調整飲食、適度運動都未照做。後來，幾次回診患者BMI值就一直維持在30左右，然而血糖值偏高，已屬糖尿病前期階段。

陳榮堅接著說到，某次男子在家昏倒被送往急診，診斷為急性肺栓塞，據家屬描述，他在連假期間沉迷於打電動，除了上廁所外，幾乎沒有走動和睡覺休息。後續對方被送至加護病房2天，病情仍持續惡化，直到裝上葉克膜3天，才從鬼門關搶救回一命。

陳榮堅表示，發生猝死很大原因是血管硬化所致，血管彈性變得很差。他解釋，當血管彈性不佳時，就容易造成血液滯留，產生潛在血栓的形成。而正常的血管應該要像很柔軟的水管般，遇到特殊情況時能收放自如，才不會產生大問題。

陳榮堅強調，隨著年齡增長，血管老化不可避免，但唯一能訓練血管彈性的方法就是靠運動，然而很多人在年輕時卻沒有好好把握機會。若上述個案有保持良好的運動習慣，也不至於這麼年輕就遇到如此嚴重狀況。