8月16日鬼門開，一名網友分享，最近做夢夢到千里眼和順風耳神尊，不知道有沒有什麼特殊的涵義，引起網友熱烈討論，不少人留言說，可能是提醒原PO不要做壞事，另有網友則建議，由於千里眼和順風耳是媽祖的左右護法，如果很擔心的話，可以去媽祖廟拜拜請示一下。

一名網友近日在「匿名公社」上發文分享，某天做夢夢到千里眼和順風耳神尊看著自己，讓他嚇了一大跳，只好求助廣大的網友們，這個夢境是不是有什麼特殊的意思？

貼文引起網友討論，多數人認為是神明警告不要做壞事。「緊盯著你，叫你別做壞事呀」、「叫你不要做壞事、說壞話」、「叫你眼睛放亮一點 耳根子別太軟」。有網友則歪樓說「再睡一次，然後問他們看你幹嘛！」

另有內行網友則說，傳說夢到牛頭馬面代表快要往生，夢到千里眼和順風耳則是代表某樣東西會被奪走。由於千里眼和順風耳是媽祖的左右護法，建議可以去媽祖廟拜拜請示一下。

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