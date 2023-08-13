魏妙如即將推出全新創作專輯《同溫》。（天賦音樂提供）

新加坡創作歌手魏妙如發行全新單曲〈Roselia〉，同時宣告將於8月30日推出第2張創作專輯《同溫》。新專輯是她與製作人另一半黃昺翔共同創立的「天賦音樂」，所推出的首張完整作品。〈Roselia〉MV特別找來國寶級沙畫藝術家莊明達老師，以一鏡到底的方式將歌曲精神完美展現，令人驚艷。

〈Roselia〉是2020年魏妙如決定走出舒適圈來台發展時，在當初四坪大的小套房裡，寫下她當時的心情，「讓一切重新開始，重新認識自己，找到適合自己的溫度和人事物」；希望透過這首歌帶給大家勇氣，偶爾離開一成不變的舒適圈， 不再當溫室裡的一朵花，勇敢地讓生活變成自己喜歡的樣子。

魏妙如在今年初與音樂製作人黃昺翔，共同成立新的音樂品牌「天賦音樂」，並於6月時在新加坡的演唱會上接受求婚，正式成為台灣媳婦。《同溫》這張專輯由黃昺翔及魏妙如共同製作，曲風多元，包含 Folk、Dream-Pop、Ambient Rock、Ballad、Blues、Citypop；魏妙如不諱言專輯製作過程中，與黃昺翔曾有過意見分歧，「雖然吵架但他還是會繼續在電腦前做音樂後製的處理，我冷靜下來後就會去市場買菜，然後做菜煲湯來示好，最後我們會互相道歉，再針對意見分歧的地方好好溝通」。

〈Roselia〉MV找來了國寶級的沙畫藝術家，曾擔任金馬獎動態沙畫表演者莊明達老師為歌曲創作了獨一無二的沙畫作品，一鏡到底的表演方式令魏妙如非常佩服及滿意，歌曲與沙畫結合起來毫無違和感；她第一次看到沙畫作品時被其能量所感動，「我覺得老師充份地把歌曲當中 『重生』的感覺通過一鏡到底的沙畫表達出來，看完之後有一種充滿力量的感覺」。

此外，為了完整傳達《同溫》這張專輯想要帶給大家的精神，魏妙如也在社群網站上開啟「＃走出同溫層」的挑戰計畫，由好友出題讓她挑戰從未做過的事情。首先曝光的影片中，好友鐘綺提出的挑戰題目是「騎馬」，從來沒有騎過馬的魏妙如，一早開了一個半小時車程前往淡水的馬場，從馬的小知識到上馬後標準動作開始學習，認真的她獲教練大讚「很厲害喔」，自認有點天賦的她也立刻加購十堂課程，決定好好的來投入馬術的世界，卻被鐘綺笑稱「很像馬」，完整內容可上魏妙如的官方YouTube頻道觀看。