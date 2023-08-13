馬來西亞6州選舉結束，首相安華（Anwar Ibrahim）領導的執政聯盟保住3州控制權，不過官方開票結果顯示，挑戰安華陣營的保守反對派支持度上升。

馬來西亞雪蘭莪、檳城、森美蘭、吉蘭丹、登嘉樓和吉打等6州的選舉結果，並不會直接衝擊安華享有的國會2/3多數優勢，但各界認為，這次選舉是對聯合政府執政9個月來的一次公投。

選舉委員會公布的開票結果顯示，安華領導的「希望聯盟」（Alliance of Hope）保住雪蘭莪、檳城和森美蘭3州，其中圍繞首都吉隆坡的雪蘭莪州為大馬最富庶的一州。

由前首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）領導的反對派「國民聯盟」（Perikatan Nasional）則繼續控制吉打、登嘉樓和吉蘭丹州。國民聯盟取得保守派伊斯蘭政黨支持，在這個以馬來族裔穆斯林居多數的國家中漸受青睞。

安華在選舉結束後告訴媒體，執政聯盟將「繼續努力為民服務，以實現我們建設馬來西亞的願景」。

國民聯盟一向自詡清廉反貪，並強烈批評安華為了在國會中攫取多數席次，而與前競爭對手、曾捲入貪腐醜聞的「巫統」（United Malays National Organisation，UMNO）結盟。

在投票前進行的民調也顯示，選民對相關經濟問題表示強烈擔憂，諸如物價上漲、成長放緩，以及馬幣走勢疲軟等。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1120813