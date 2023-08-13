高雄32歲王姓男子日前凌晨到超商買消夜，不慎將鑰匙忘在超商櫃台，店員發現鑰匙以為是剛才結帳顧客26歲林姓男子，由於林男當下喝醉神智不清，沒多想就將鑰匙拿走，直到王男回家時才驚覺鑰匙不見報警求助。警方循線找到林男住家大樓，還在大樓電梯內撿到林男錢包，林男見警上門才知道自己酒醉脫序行為，感到非常抱歉，也感謝員警找回他的錢包。

11日凌晨0時許，王男前往三民區鼎貴路某超商買宵夜，結帳時不慎將鑰匙放在櫃台後便至戶外座椅用餐，直到用完餐準備回家時，發現自己鑰匙不見了，當下他詢問超商店員，店員才得知剛才將鑰匙給另一名剛結帳林男，但林男早已離去。

王男只好報警求助，三民二分局鼎金派出所員警獲報到場，調閱周邊監視器，認為王男就住在超商附近的某大樓，於是經詢問大樓管理員，果然管理員認出是住戶林男，於是帶員警上樓拜訪。

當員警搭電梯上樓時，期間居然還撿到林男的錢包，林男家屬見員警上門詢問，也配合將林男攙扶出來，經過雙方確認後，順利將鑰匙、錢包送歸各自所有人，林男對於自己酒醉脫序行為感到相當抱歉，林男家屬也向員警強調會告誡林男切勿飲酒過量，並十分感謝員警的熱心幫忙。