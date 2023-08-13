炎炎夏季，中部地區唯一的鞋類專門商圈-昌平皮鞋商圈8月舉辦「昌平涼一夏」活動，為消費者帶來一場愉快的消暑購物盛事；活動還提供一台55吋液晶電視作為頭獎，成為亮點。參加者在指定商家消費達標，即有機會獲得這份豐厚的獎品，昨（12）日已抽出大獎幸運得主。

昌平皮鞋商圈主委黃武鎊表示，昌平商圈作為中部唯一的鞋類專門商圈，自1967年成立以來，一直以優質的商品和服務吸引眾多消費者的青睞。本次活動再次凸顯了商圈的魅力，近20家店家匯聚了國內外知名專櫃鞋款，涵蓋童鞋、淑女鞋、紳士皮鞋、功能登山鞋等多種類型，一站滿足民眾全家大小的購鞋需求。

黃武鎊進一步表示，昌平商圈近幾年受疫情影響不小，但在業者的努力下，商圈會員店家逐漸成長，也增加了許多業種加入商圈，讓昌平商圈更加多元化，消費者來逛昌平商圈也可以有更多的選擇。

昨日活動現場，昌平商圈不僅為到場的賓客準備了冰上舞鞋的開幕儀式，更與台中推動永續循環經濟的袋代設計合作開設手作體驗課程，讓參與的來賓感受到循環經濟的魅力。活動的成功舉辦，歸功於商圈的努力和參與者的支持，彰顯了集體協作的力量。

黃武鎊說，這場「昌平涼一夏」，不僅讓消費者感受到消暑的涼意，也帶來了購物的樂趣與驚喜，展現商圈的活力，同時也凝聚了消費者的熱情參與，共同創造了一個難忘的夏日活動。