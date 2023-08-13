台灣交通為人詬病，來台灣13年的日本網紅Iku老師表示，至今仍無法接受台灣的交通狀況，包括人行道被機車違停、店家占用，導致人車爭道的畫面天天上演，他還提及台灣人考取駕照後，不必再更新駕照、查看駕駛人身體狀況，根本是輕視國民安全，直言台灣再不做改變，會繼續爛下去。

Iku老師昨（12）日於臉書粉專指出，來台長住13年，觀察到很多地方連人行道都沒有，僅用油漆寫「人行道」非常隨便，加上不少店家會在人行道上擺放盆栽、看板，甚至是違停的機車，限縮行人使用空間，他直呼「我完全沒辦法接受台灣的交通狀況」。

Iku老師經常看到不少父母在車道上推嬰兒車，直言台灣完全不重視人民安全，「這就2023年的台灣」。再加上台灣人考取駕照後，可執照至75歲，但日本需3年、5年更新一次；若是經常性違規的人，要3年更新一次駕照。

Iku老師表示，更新駕照用意是確認駕駛人的身體狀況，包括視力、聽力及應變能力，但台灣考取駕照後，完全不需要這些後續作業，「這個不叫輕視國民安全，那叫什麼？為何台灣人口僅2300萬，交通意外卻比1億2700萬的日本還要多？」

Iku老師說，台灣很輕視交通安全，不面對眼前的問題，不做保護國民的政策，現階段要做的是改變，不這麼做的話，台灣會繼續爛下去。