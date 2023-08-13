基隆市大武崙沙灘12日發生3起溺水事件，造成3人死亡。基隆市政府12日晚間宣布大武崙沙灘封閉一周，進行相關戲水海域的安全規畫研議。但立委蔡適應及多位基隆市議員表示，這並非相關海域今年第一次發生溺水意外，市府封閉水域也無法解決問題，別再放暑假了，應徹底檢討戲水區域的管理。

蔡適應指出，大武崙沙灘發生溺水死亡意外令人遺感及不捨，他指出，這裡是人造沙灘，在海灘之外有警戒線，下方還有防止沙灘沖刷的攔沙設施。再加上基隆的沿岸地形主要都是谷灣，海面下的暗流眾多，冬季受東北季風影響浪高寒冷，夏季受颱風影響多有長浪發生。

蔡適應說，基隆市政府應該要重新檢討，對於基隆沿岸可戲水區域的管理。包括從事海上活動攬客的業者，全面查處是否有立案登記、人員安全保險，並進行必要的安全教育和設備檢核。其次，救生人員配置的數量，以及現場可供救援的措施是否足夠。再者是宣導可戲水的範圍，非可戲水區域是否嚴格管制民眾進入戲水。

基隆市議長童子瑋也指出，他不認為在暑假期間封閉大武崙沙灘是正確做法，應檢討事發過程，並且做好現場管理、救生等配套措施，可以參考其他縣市的管理案例。

市議員張顥瀚則指出，7月大武崙沙灘就曾發生連續兩天發生兩起溺水意外，當時市府才宣示要責成相關單位針對戲水地點加強巡查頻率，並大力宣導。但12日便發生一日3起溺死意外，他認為市府這段期間的宣示完完全全就僅是形式上的作為。

張顥瀚表示，市府別再放暑假，應該要真正動起來了！不管是基隆市或其他單位所轄的水域，都應該要落實更嚴謹且實質的管理機制！

市議員吳驊珈也指出，7月分大武崙沙灘就曾發生溺水事件，但市府並沒有具體作為，待12日發生了憾事後，才緊急封閉大武崙沙灘。但此舉卻重創了附近商家的生計，她說，市府應該更有作為，關閉沙灘並不能解決問題。