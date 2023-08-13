彰化縣已經有5年沒有出現過登革熱，衛生局在11日接獲醫院通報後，研判其為高風險個案，當天就完成詳細疫調、孳生源清除等防治工作，隨即召開緊急化學防治聯繫會議。（彰化縣衛生局提供／吳建輝彰化傳真）

衛生局提醒，如有出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似登革熱症狀者，應儘速前往醫療院所就醫，並告知醫師活動史，以利醫師正確診療即時通報。（彰化縣衛生局提供／吳建輝彰化傳真）

衛生局強調，提醒民眾務必配合各項傳染病防治工作，應定期檢視居家範圍及居家戶內外的環境巡檢外，落實「巡」、「倒」、「清」、「刷」4大防治原則。 （彰化縣衛生局提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣衛生局12日晚間接獲衛福部通知，彰化出現今年首例本土登革熱個案，該感染者住在北彰化，經查其是雲林縣古坑鄉荷苞村的筍農，潛伏期間有該地活動史，自述上月29日曾在筍園被蚊子叮咬，研判感染地為雲林，這也是彰化近5年來，首次出現登革熱案例。

彰化縣已經有5年沒有出現過登革熱，衛生局在11日接獲醫院通報後，研判其為高風險個案，當天就完成詳細疫調、孳生源清除等防治工作，隨即召開緊急化學防治聯繫會議，包括環保局、鄉鎮公所等共同討論化學防治路線及相關作為，全力圍堵本土登革熱疫情。

衛生局表示，目前針對14天內有曾到東南亞、臺南、雲林、高雄、臺中、屏東、嘉義、南投、苗栗、新竹、臺北等出現本土病例的縣市活動史者，有出現高燒不退或合併出疹等其他疑似登革熱症狀者，加強登革熱快篩檢驗。

另外即日起至8月月底，凡醫療院所醫師發現居住或設籍於彰化縣民眾疑似症狀就醫，於發病3日內通報，並完成登革熱快篩及採檢程序，經研判為本土確診病例者，每例可獲5000元禮券。

微生局提醒，民眾如需前往東南亞國家或有登革熱疫情發生地區活動或工作，務必作好防蚊措施，如有出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似登革熱症狀者，應儘速前往醫療院所就醫，並告知醫師活動史，以利醫師正確診療即時通報。

衛生局強調，提醒民眾務必配合各項傳染病防治工作，應定期檢視居家範圍及居家戶內外的環境巡檢外，落實「巡」、「倒」、「清」、「刷」4大防治原則，清除戶內外積水容器，經查獲積水容器有孑孓，將依傳染病防治法處1萬5000元以下罰鍰，可按次處罰；如拒絕、規避或妨礙最高可依傳染病防治法規定，處30萬元罰鍰。