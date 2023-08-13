日媒報導，為攔截中國、俄羅斯及北韓持續開發的高超音速武器，日本與美國政府已確定將共同研發新型反彈道飛彈的政策方針，預料將在8月18日舉行的日美領袖會談上獲雙方同意。

日本讀賣新聞報導，面對現有飛彈攔截網難以因應的威脅，日美政府將持續做好準備，希望藉此強化嚇阻力。不只一名日本政府相關人士透露上述訊息。

日美政府如果確定共同研發新型反彈道飛彈，將是繼2017年度共同研發增程型標準3型（SM-3 Block IIA）反彈道飛彈後的第二例。

配合8月18日將在美國華盛頓近郊舉行的日美韓領袖會談，日本首相岸田文雄將跟美國總統拜登舉行個別會談，雙方正協調屆時將作為共識內容之一對外公布。

高超音速武器的速度可達音速5倍（5馬赫）以上，並可以不規則軌道在低空飛行，不容易以被現有雷達捕捉，所以被認為難以攔截。

中國已在2021年7月成功試射高超音速武器，俄國也在侵略烏克蘭時使用；至於北韓從2021年9月後不斷進行試射，有分析指出，2022年1月的試射曾以最大速度約10馬赫飛行。

日本防衛省為因應高超音速武器，打算提升陸上自衛隊03式地對空飛彈性能；海上自衛隊神盾艦上搭載新型的標準6型（SM-6）反彈道飛彈，也有一定的攔截能力。

不過，上述兩種反彈道飛彈只能在來襲的彈道飛彈落地前階段進行攔截，如何確保能在更遠的距離就進行攔截已成當務之急。

要攔截高超音速武器，建構一個能更早期偵測及追蹤的態勢不可或缺。美國正持續建構利用多數小型衛星彼此合作的「衛星星座」（satellite constellation），日本防衛省已在考量和美國衛星網進行合作。

日本政府也在推動擁有以自衛目的攻擊對方飛彈發射基地等的「反擊能力」。日本希望儘速透過跟美國共同研發新型反彈道飛彈，及充實確保反擊能力的長程飛彈，能早日實現2022年12月在國家防衛戰略中提出的「綜合防空飛彈防衛」。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1120813