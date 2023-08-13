新北市新莊國民運動中心昨晚傳出溺水意外，1名30歲男姓被人發現在泳池溺水，他被救起時已經無意識、無脈搏，救生員立即對他施予CPR，並使用AED電擊，帶救護人員到場後接手急救，讓男子恢復自主生命徵象，意識也逐漸恢復，救護人員持續給予氧氣治療，並送往醫院。
新北市消防局提醒，民眾戲水、游泳在入水前應先做伸展暖身操，經淋浴後才能入水。若有經常熬夜或急病，應評估後再下水，游泳時最好2人一組，採伙伴制，彼此相照應。
新北市新莊國民運動中心昨晚傳出溺水意外，1名30歲男姓被人發現在泳池溺水，他被救起時已經無意識、無脈搏，救生員立即對他施予CPR，並使用AED電擊，帶救護人員到場後接手急救，讓男子恢復自主生命徵象，意識也逐漸恢復，救護人員持續給予氧氣治療，並送往醫院。
新北市消防局提醒，民眾戲水、游泳在入水前應先做伸展暖身操，經淋浴後才能入水。若有經常熬夜或急病，應評估後再下水，游泳時最好2人一組，採伙伴制，彼此相照應。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。