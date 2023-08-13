新北市新莊國民運動中心昨晚傳出溺水意外，1名30歲男姓被人發現在泳池溺水，他被救起時已經無意識、無脈搏，救生員立即對他施予CPR，並使用AED電擊，帶救護人員到場後接手急救，讓男子恢復自主生命徵象，意識也逐漸恢復，救護人員持續給予氧氣治療，並送往醫院。

新北市消防局提醒，民眾戲水、游泳在入水前應先做伸展暖身操，經淋浴後才能入水。若有經常熬夜或急病，應評估後再下水，游泳時最好2人一組，採伙伴制，彼此相照應。