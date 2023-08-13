影片為拉海納鎮（Lahaina Town）災後景象。

截至12日，夏威夷毛伊島（Maui）野火已釀成至少89人喪命，成為美國百年來最致命野火，觀光小鎮拉海納鎮（Lahaina Town）尤其傷亡慘重，災後畫面顯示，小鎮聯外道路上，一整排轎車逃生不及被燒得焦黑，倖存者描述，逃難時親眼見到汽車起火燃燒，受困車內的民眾不斷尖叫，「你看到他們的肉在燃燒，但我什麼也做不了」。

綜合「今日美國報」（USA Today）、美聯社、美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據國家消防協會（National Fire Protection Association）統計，截至12日，毛伊島野火已造成至少89人喪命，超越2018年加州「坎普野火」（Camp Fire）的85人死亡，成為美國百年來最致命野火。1918年，明尼蘇達州北部的克洛凱野火（Cloquet Fire）燒毀數千棟房屋，釀成數百人死亡。

野火肆虐夏威夷毛伊島，圖為拉海納鎮災後畫面。（圖／美聯社）

目前毛伊島上至少仍有2處野火持續燃燒中，包括南部的喜平（Kihei）及內陸（Upcountry）社區。在島上西岸觀光小鎮拉海納鎮延燒4天的野火燒毀數百棟房舍，原本植被茂盛的區域變成一片灰燼，夏威夷州長葛林（Josh Green）昨（12）日視察最熱鬧的臨海街（Front Street）的災後景象後表示，死亡人數將再攀升，「這絕對會是夏威夷史上最慘重的天災」。

夏威夷州長葛林（Josh Green）12日視察災後的拉海納鎮（Lahaina Town）。（圖／美聯社）

圖為拉海納鎮港邊被燒毀的船。（圖／路透社）

當局11日開放居民返回拉海納鎮，不過迎接居民的只剩焦黑的遺體、被摧毀的房舍、公司，以及完全變調的地貌。拉海納的聯外道路是一片恐怖的災後景象，一整排廢棄、燒得焦黑的轎車，顯然未能逃離野火。

拉海納鎮（Lahaina Town）一整排轎車被燒得焦黑。（圖／美聯社）

The historic town of Lahaina was leveled 🚨



The death toll from the devastating wildfires in Maui, Hawaii has reached 80. Thousands of people have been displaced, more than 1,700 structures have been destroyed. pic.twitter.com/yMh7SB6FUP — Then and Now (@thennoww) August 12, 2023

當地居民孔傑西（Jesse Kong）回憶騎著腳踏車逃生的可怕經歷，他看到高速公路著火，親眼目睹民眾受困起火的車內，他們在車內尖叫，交通號誌砸在轎車上，「你看到他們的肉在燃燒，但我無能為力」。