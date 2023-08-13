截至12日，夏威夷毛伊島（Maui）野火已釀成至少89人喪命，成為美國百年來最致命野火，觀光小鎮拉海納鎮（Lahaina Town）尤其傷亡慘重，災後畫面顯示，小鎮聯外道路上，一整排轎車逃生不及被燒得焦黑，倖存者描述，逃難時親眼見到汽車起火燃燒，受困車內的民眾不斷尖叫，「你看到他們的肉在燃燒，但我什麼也做不了」。
綜合「今日美國報」（USA Today）、美聯社、美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據國家消防協會（National Fire Protection Association）統計，截至12日，毛伊島野火已造成至少89人喪命，超越2018年加州「坎普野火」（Camp Fire）的85人死亡，成為美國百年來最致命野火。1918年，明尼蘇達州北部的克洛凱野火（Cloquet Fire）燒毀數千棟房屋，釀成數百人死亡。
目前毛伊島上至少仍有2處野火持續燃燒中，包括南部的喜平（Kihei）及內陸（Upcountry）社區。在島上西岸觀光小鎮拉海納鎮延燒4天的野火燒毀數百棟房舍，原本植被茂盛的區域變成一片灰燼，夏威夷州長葛林（Josh Green）昨（12）日視察最熱鬧的臨海街（Front Street）的災後景象後表示，死亡人數將再攀升，「這絕對會是夏威夷史上最慘重的天災」。
當局11日開放居民返回拉海納鎮，不過迎接居民的只剩焦黑的遺體、被摧毀的房舍、公司，以及完全變調的地貌。拉海納的聯外道路是一片恐怖的災後景象，一整排廢棄、燒得焦黑的轎車，顯然未能逃離野火。
當地居民孔傑西（Jesse Kong）回憶騎著腳踏車逃生的可怕經歷，他看到高速公路著火，親眼目睹民眾受困起火的車內，他們在車內尖叫，交通號誌砸在轎車上，「你看到他們的肉在燃燒，但我無能為力」。
文章來源：Death toll from Maui wildfire reaches 89, making it the deadliest in the US in more than 100 years: Live updates
文章來源：Death toll from Maui wildfire reaches 89, making it the deadliest in the US in more than 100 years
文章來源：Death toll rises to 89 in Maui fires, making it the deadliest US wildfire in more than 100 years
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