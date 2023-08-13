保險公司資本龐大，且有獲利的必要，金管會緊盯的同時也提供較好的喘息空間，和利率有關的風險有極大占比來自海外，保險公司仍面臨較高的利率風險資本計算。意即，金管會解了保險業2大風險係數，還是實際存在一個不利風險資本計算的地雷。

惠譽認為，台灣保險公司目前處於現行制度和新制度並行計算利率風險資本，過渡期在2022～2024年之間。惠譽預期，保險公司因此將繼續以增資和發行次順位債券的形式募集資金，以致力於降低投資風險。今年以來，多家主要壽險公司已發行、或宣布發行總計約新台幣1,000億元的次順位債券。

惠譽信評指出，台灣的保險公司可適用金管會允許的較優惠新一代清償能力制度，能在上市上櫃股票和不動產投資的風險係數空間較大，但是利率風險資本計算和新的會計準則，在中短期內仍面臨巨大的資本壓力。?新一代保險公司清償能力制度下的資產風險，金管會提出了適合台灣保險業的在地化調整、過渡性措施相關的指引，以利於2026年1月1日正式全面實施。

惠譽指出，此項調整對保險業有三大利多，包括：一、下修上市上櫃股票和不動產投資風險資本適用的風險係數，二、延長業者適用新制度的過渡期，自新制度實施之日起，保險公司有15 年時間逐步接軌；三、保險公司會有更多時間調整資產配置，並縮小潛在的資本缺口

根據惠譽在對台灣保險公司檢視信用評等時，十分關注股票和不動產資產在台灣保險公司的投資組合中，佔有相當大比例。在新制度下，保險公司仍面臨較高的利率風險資本計算。

惠譽估計，對於主要保險公司來說，更嚴格的要求或將導致利率風險相關的資本計算，上升至現行制度下資本計算的三至四倍，主要是因為主要保險公司以往銷售的儲蓄型保險產品具有較高的保證收益。

會計準則IFRS 17準則，也是金管會緊盯保險公司導入，保險公司的保險業務利潤和投資業務回報將分開列示，惠譽認為，保險公司的利潤結構將更為清晰，能激勵保險公司的銷售重心自儲蓄型產品轉向保障型產品，且後者利潤通常更高，且產生更高的合同服務邊際。