副總統賴清德昨天啟程出訪巴拉圭，台北時間13日上午8時35分抵達紐約，AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）及我駐美大使蕭美琴將前往接機；AIT主席羅森伯格雖在紐約與賴清德錯過，不過已確定會在賴清德過境舊金山時接機。

總統府副祕書長黃重諺賴清德台北時間13日晚上（美國時間中午）會有一場僑宴，之後會有一場青年座談，有幾位都是在紐約當地創業有成年輕人，彼此會交換創業想法，有些人在生醫領域等各領域，都很有成就，彼此交換意見跟想法。

黃重諺表示，這兩個活動都是公開採訪，青年座談戶外部分，開放隨團媒體跟自行前往媒體，座談會受限空間，可有代表媒體。

賴清德當地時間12日晚間（台北時間13日上午）抵達甘迺迪國際機場。我駐美國代表處大使蕭美琴及「美國在台協會」（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）登機歡迎。隨後，賴清德一行驅車前往下榻旅館，受到僑胞熱烈歡迎。賴清德這次入住跟蔡英文總統3月底出訪時一樣的曼哈頓中城樂天酒店(Lotte New York Palace)飯店，

黃重諺說，羅森伯格也推文對賴清德造訪表示歡迎，也說明未接機原因，是因為參加妹妹婚禮；賴清德隨即回推給予祝福，與家人在婚禮都非常開心。

被問到府方是否早已知道羅斯伯格無法在賴清德抵達紐約時接機？黃重諺說，羅森伯格很早就已說明，「我們也替她高興，但因為這是對方私事，不會在公事上宣布，一切由當事人公布。

至於國民黨立委陳以信以當年副總統吳敦義過境紐約為例，獲得時任駐美代表袁健生與時任美國在台協會理事主席薄瑞光登機迎接的新聞稿，並點評「不比不知道，一比嚇一跳！」

黃重諺表示，過去台美在安全、經貿、產業等各層面關係的緊密程度，都勝於國民黨上次執政、陳以信在任總統府時。

他強調，外交工作是長遠累積，這不是要比較，但副總統這次的行程都是在台美雙方高度默契與緊密聯繫上完成；雖然羅森伯格很早就有和府方說明情形，基於尊重是對方的私事，也不便在公務上擅自宣布，應該由對方自己說明。