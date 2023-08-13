嘉義城隍廟為今年中元開普祭儀特別設計製作高達220公分的「嘉喩火雞」。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義城隍廟長壽餅禮盒及文創商品。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

民俗信仰農曆7月中元節將屆，嘉義城隍廟將於8月16日（農曆7月1日）舉行開普祭儀，廟方結合農特產品業行銷在地美食，當天參加開普祭典前500名可獲贈火雞肉飯及城隍廟「時來運轉長壽餅」禮盒兌換券，揪大家到廟裡拜拜。

嘉義城隍廟表示，「城隍中元普度」於今（13）日（農曆6月27日）晚上起鼓，通知「好兄弟」鬼門將開，14日在廟前豎燈篙、夜間點亮燈火明示好兄弟，15日在牛稠溪放水燈導引好兄弟前來，當晚8點「淨爐除穢」，教導人心除惡向善的正念，16日下午1時開普，將請嘉義市長黃敏惠開香普度。

嘉義城隍廟董事長賴永川表示，今年開普特別精心操辦豐盛精采的饗宴，有1座長約18米寬3米龍身造型的「虱目魚龍」，由虱目魚身創作，還有香腸、青菜、魷魚塑造的「鯉躍龍門」，也有巧克力及薑組成的「麒麟獻瑞」供品。

今年是兔年，運用1680盒長壽餅禮盒組成「鴻兔大展」，另有用當季水果裝置成的「觀音普化」；同時廟方特別雕塑約220公分高的「嘉喻火雞」裝置藝術，壯觀驚豔。

嘉義城隍廟表示，廟方將開普祭儀與在地特色產品結合，設計製作吸睛有創意的供品，推展傳統民俗信仰及藝術創新，歡迎民眾相揪來拜拜，送美食兌換券，500張送完為止。