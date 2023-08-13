汽車違停於停車場出入口槽化線，造成其他車輛無法出入通行。 （警方提供／林雅惠高雄傳真）

高雄楠梓區楠盛街一處民宅出入口，深夜遭一輛轎車擋住出入口，租車位民眾進不去也出不來，住戶拍下PO上網，文章曝光後引起熱議，警方派員前往取締，不過礙於停車位置在私人土地，最後僅能開罰600至1200元，除非住戶提告強制罪，否則無法強制拖吊車輛。

楠梓分局於8月11日23時50分許，接獲民眾報案稱楠梓區岳陽街、楠盛街口上，有汽車違停於停車場出入口槽化線，造成其他車輛無法出入通行。

警方到場了解，發現該車由於前懸位於道路上，且位於私人土地車庫前方，已構成妨礙他人、車通行違規停車，已針對違停車輛拍照逕行舉發，但因為該車並不屬於重大違規，且畫有網狀線的空間位於水溝蓋內側，屬於私人土地，網狀線也為地主私自畫設，時值深夜，拖吊車並未運作。

警方表示，倘若私人停車場出入口遭阻擋，若影響土地使用人通行權，屬不法侵害他人權利，必須由受害人提告強制罪後，警方才能依法查扣拖吊車輛，警方提醒民眾勿當路霸，以免觸法。