新北市驚傳30多歲女姓感染食腦變形蟲併發腦膜炎身亡，由於個案潛伏期曾到室內親水設施疑因此感染，致使全台衛生單位展開公共水質檢測；對此，感染科權威、中華民國防疫學會理事長王任賢指出，食腦變形蟲自由生存在水中，不見得可被氯消滅，該案關鍵出在「人」非水質，他呼籲政府不要一出事就「查水表」，應宣導讓民眾戲水時保護好眼、鼻。

王任賢說，俗稱食腦變形蟲的福氏內格里阿米巴原蟲，它自由存在於環境中，其實不易被氯消滅，台灣的自來水先是脫氯後，到了特定場域再加氯消毒，新北該案發生，其實除了該位不幸的年輕女性，同一場域當日應該有很多人，為何只有她發病？關鍵就是人的問題。

其實福氏內格里阿米巴原蟲之所以被稱為食腦變形蟲，是跟感染方式有關，王任賢說，它會從水中從眼、鼻進入腦部，引發腦膜炎；而從國外文獻發現，一開始是在跳水運動員身上發現，顯示跳水的高度衝擊，會把食腦變形蟲從鼻進入腦部，因此他呼籲民眾戲水少做跳水動作，而到溫泉池沖水柱時也要沖臉鼻。

另，王任賢也呼籲，食腦變形蟲進入人腦還有一個途徑是眼睛，戴隱型眼鏡或眼部有眼疾、或創傷者，戲水一定要戴蛙鏡保護。

王任賢表示，食腦變形蟲侵入人體一旦併發腦炎死亡率99％，很可怕，但政府啟動公共水質稽查這種一出事就「查水表」的方式因應，是搞錯方向，應該好好宣導讓民眾了解要如何預防。