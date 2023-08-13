新竹市政府今年上半年向文化部文化資產局提出明年度B類文化資產（古蹟、歷史建築）補助計畫申請案，獲文資局核定金額12案，共2億2462萬元，其中，中央補助1億2486萬元、市府配合9975萬元，將用於部分古蹟修復計畫與相關工程。

文化局表示，新竹市至今已陸續指定許多古蹟、歷史建築，目前新竹市共有74處古蹟歷史建築，也持續努力修復、再利用古蹟及歷史建築。

例如，「國定古蹟進士第」將本月完工，「歷史建築新竹少年刑務所職務官舍群修復再利用第一期工程」及「歷史建築日本海軍第六燃料廠新竹支廠修復再利用第三期工程」也將於下半年陸續開工修復。

文化局說明，這次中央核定案件，計畫類有「歷史建築原新竹地方法院修復及再利用計畫」及「市定古蹟『北門國小百齡樓』與『北門國小同心堂』修復及再利用計畫」、「新竹市古蹟歷史建築等有形文化資產指定登錄前普查計畫」等3案。

而規畫設計類有「歷史建築育賢國中音樂教室修復工程規劃設計案」、「歷史建築建華國中第一棟修復工程規劃設計案」、「歷史建築原新竹州自治會館修復工程規劃設計案」、「市定古蹟原臺灣銀行新竹支店修復工程規劃設計案」等4案。

工程類則有「市定古蹟新竹市消防博物館修復工程」、「市定古蹟新竹國小百齡樓修復工程」、「市定古蹟『吉利第』修復工程案」、「市定古蹟新竹神社殘蹟及其附屬建築」解體調查工程計畫暨第一、二期修復工程」等4案；管理維護類有「新竹市113年度文資防護專業服務中心」1案。

文化局也表示，市府十分重視城市文化發展，期許回復古蹟風貌的同時，也積極打造其周圍成為親民的優質環境，讓民眾來參觀古蹟的同時，可以深入了解歷史文化及建築特色，進而愛護保存珍貴的文化資產。