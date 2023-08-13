副總統賴清德出訪友邦巴拉圭，今天抵達過境的美國紐約。雖然賴此行保持低調，不過華府智庫「德國馬歇爾基金會」印太研究主任葛來儀表示，中國大陸之前發表的強硬談話把自己逼到牆角，預期會在台灣附近進行更多軍演並採取行動阻止台灣在拉丁美洲的外交關係。

紐約時報以「作為台灣總統參選人訪美，他謹慎行事」為題指出，賴此行將非常自制，報導中引述賴核心幕僚的說法表示，賴清德過境紐約將會見僑胞並致詞，在舊金山可能也有類似安排，但沒有在過境期間發表重要談話、或會見美方重要國會議員的計畫。

曾擔任過美國國防部和國務院資深顧問的葛 來儀對賴此次行程發推文表示，中國大陸已把自己逼到牆角，它必須作出反應，預期會在台灣附近進行更多軍演，並採取行動阻止台灣在拉丁美洲的外交關係，如果時機成熟，大陸可能試圖推翻台灣另一個外交盟友。

政治觀察家班高仁（Ben Goren）詢問葛來儀所說的「它必須作出反應」，這是大陸當局的政策決定嗎？

葛來儀則回應，大陸駐美大使謝鋒之前表明「現在首要任務就是阻止賴清德訪問美國」，以及大陸當局後來其他的聲明，引發了中國大陸將採取強硬回應的預期，因此大陸方面必須作出反應，「這是一個政策決定」。