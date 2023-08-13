所幸經過員警協助，女童能立即到醫院治療，症狀已緩和無大礙。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

「她睡到一半突然變這樣了！」高雄日前凌晨員警巡邏時，遇到陳姓男子攔車求救，陳男稱自己2歲女兒突然不明原因抽搐嘔吐，且全身癱軟，想請員警開道送醫。員警聽聞後立即請陳男與女童坐上警車，並鳴笛開道，原本3公里的路程僅花3分鐘就抵達，所幸女童即時就醫，症狀獲得和緩已無大礙，但仍須住院觀察，陳男事後也向員警表達感激之情。

11日凌晨0時許，鳳山分局新甲派出所員警在巡邏時，突然遇到陳男騎車到警車旁按喇叭，隨後陳男抱著2歲女兒下車，並著急地向員警表示「不知道發生什麼事，她睡到一半突然變這樣了！」，因擔心沿途紅燈影響送醫時間，請求員警幫忙開道。

員警見到女童身體相當虛弱，驚覺情況緊急，立即請陳男、女童坐上警車，沿途鳴笛載送女童前往802醫院就醫。在警方護送下，3公里的路程在3分鐘就順利抵達醫院急診室，所幸女童經醫師診治後症狀獲得和緩已無大礙，但仍須住院觀察，陳男事後也向協助的員警表達感謝。

鳳山分局呼籲，基於為民服務，在緊急情狀下警車可以協助民眾開道護送，但警車上畢竟沒有救護設備，因此提醒民眾如遇緊急狀況仍應撥打119通知救護車，才能得到更妥善的照護。