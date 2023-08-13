馬來西亞6州選舉落幕，馬國首相安華（Anwar Ibrahim）領導的希望聯盟（Pakatan Harapan，希盟）、國民陣線（Barisan Nasional，國陣）陣營繼續執政雪蘭莪、檳城和森美蘭州；前首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）領導的反對黨國民聯盟（Perikatan Nasional，國盟）也保住吉蘭丹、登嘉樓和吉打州政權。

綜合新馬媒體報導，選舉成績顯示，在去年全國大選中大有斬獲的保守派、國盟成員伊斯蘭黨（PAS，當地稱綠潮），在今次州選中繼續壯大，贏得更多議席。

根據馬來西亞選舉委員會公布的正式成績，希盟和國陣以超過三分之二的優勢，繼續執政檳城和森美蘭州，但在雪蘭莪州卻失去了三分之二多數席位的優勢，在56個議席中贏得34席，國盟則拿下22席。

在檳城州方面，國盟在15個馬來人大多數的州議席贏得11席，包括安華家族政治老巢峇東埔國會議席底下的州議會，這無疑是對安華造成重擊。

而且，國盟不但以絕對優勢再次贏得吉蘭丹、登嘉樓和吉打州政權，更在登嘉樓大獲全勝，橫掃州內所有32個議席。這也意味著，登州議會將不會有反對黨。

有學者告訴《聯合早報》，「對安華而言，他是受挫的，因為國盟及綠潮的力量並未停止，勢力進一步擴大到西海岸，例如森美蘭州原是巫統（UMNO）基地，現被國盟攻破。」

安華在選舉成績揭曉後，呼籲各方冷靜並尊重民主程序。他也向選民保證，團結政府依然穩定，也會繼續努力治理國家。

另一方面，國盟主席慕尤丁說，國盟在6州選舉的成績，象徵選民對希盟和國陣組成的「團結政府」的公投成立，安華和副首相兼國陣主席阿末扎希須負上道德責任，辭去職位。

慕尤丁在記者會上說，國盟以巨大勝利贏下吉蘭丹、吉打及登嘉樓，證明馬來選民對國盟的堅定支持。慕尤丁還說，由國盟贏下的吉打、吉蘭丹和登嘉樓的大臣人選，將來自伊斯蘭黨。