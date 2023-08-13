停放於樹林調車場EMU3000型自強號車廂，今上午發現遭不明人士惡意塗鴉，台鐵局已於第一時間通報鐵路警察局，將依法追究責任及求償。曾任檢察官、法官的寰瀛法律事務所合夥律師呂俊杰表示，塗鴉者除刑事責任，還將面臨民事損害賠償。

呂俊杰表示，街頭塗鴉是國外盛行的街頭藝術，但在我國，未經他人同意，任意在他人物品上塗鴉，恐負擔刑法毀損罪及民事侵權行為損害賠償責任。

呂俊杰說明，刑事責任方面，依據刑法第354條規定，毀棄、損壞他人之物或致令不堪用，足以生損害於公眾或他人者，處2年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金。實務見解認為，物品外觀是否清潔美觀，屬是否堪用之要素之一，因此，擅自對他人物品噴漆，符合毀損罪中「致令不堪用」之要件，而構成毀損罪。

但本案噴漆物品為車廂，鐵路法第68條之2第1項規定，毀壞或其他非法方法危害重要鐵路機構站、場、設施或設備之功能正常運作者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金。

呂俊杰說，因鐵路法的構成要件規範，特別強調物品「功能面」，在車廂噴漆的行為，是否達到危害設備功能正常運作，而影響車廂功能，非無探討空間。不過若依循實務毀損之見解，則有成立鐵路法的可能。

呂俊杰進一步說明，刑法毀損是告訴乃論，鐵路法是非告訴乃論，也就是行為人，縱使與鐵路單位達成和解，仍必須依法追究

至於民事責任方面，呂俊杰指出，在他人物品任意噴漆，會侵害他人物品財產權，所有權人可請求清除噴漆的回復原狀費用；若噴漆無法去除，或物品在清除噴漆後，仍有市場價值減損的上財產損害，則得依民法第196條規定，請求損害賠償。