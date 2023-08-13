瓦格納集團進駐白俄羅斯引發鄰國憂心忡忡，立陶宛當局下令兩國邊境檢查站從6個縮減為4個，這導致跨境時間拉長、難度升高，許多民眾乾脆取消行程。

法新社報導，晴朗的天空下，立陶宛邊境城鎮舒姆斯克（Sumskas）今天有數十輛車等著通關前往白俄羅斯。

過去幾年來，立陶宛民眾常利用這個過境點跨境採買便宜商品、探視親人；如今，原本輕輕鬆鬆的行程恐怕要變得挑戰重重了。

立陶宛與白俄有6個過境點，但下週起，立陶宛將關閉其中兩個，包括舒姆斯克。

立陶宛與白俄的緊張局勢不斷升級。立陶宛政府對白俄的挑釁威脅示警，加上俄羅斯傭兵組織瓦格納（Wagner）在俄國發動短暫兵變後現改駐紮白俄，都促成了立陶宛做出上述決定。

對一般的旅客來說，這意味著在僅剩4處的過境點的等待時間將會拉長，且必須和公車、卡車一齊排隊。

部分立陶宛民眾表示，他們將需要徹底放棄前往白俄。

一名73歲的退休人士表示，她每年會多次騎自行車跨境到白俄採購較便宜的藥品。

她在舒姆斯克檢查站排隊時告訴法新社說：「他們（白俄）以1.5歐元（約新台幣53元）出售的藥物，這裡（立陶宛）要賣到10歐元到12歐元（約新台幣353到424元）之間。」

她補充道：「但現在我不會去（白俄）了。」（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1120813