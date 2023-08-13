一名趙姓男子去年6月騎機車尾隨女騎士，騎到前鎮區中山二路與民權二路口時，竟當街掏出下體，還拍女騎士的手示意要她轉頭看他「打手槍」，但遭到對方無視當場離開，趙男加速跟上，從旁邊騎過去後強摸女子騎士胸部，法院審理後，依性騷擾防治法判刑6月，得易科罰金，另併科罰金6萬元，民事部分再判賠6萬元。

根據判決書，有多次妨害風化及性騷擾前科的趙姓男子，於民國111年6月7日下午，騎乘尾隨一名女騎士至高雄市前鎮區中山二路與民權二路口，趁女方停等紅燈之際，停在甲女身旁，掏出生殖器後，拍女騎士右手要她轉頭觀看自己打手槍。

女騎士見狀後不予理會，又往前騎至前方繼續停等紅燈。趙男立刻騎車追上，並從女騎士身旁騎過去，徒手鹹豬手抓摸女騎士之右胸1下後逃逸。嗣經警調閱監視錄影畫面後循線查獲。

法院審理後，認為趙男欠缺兩性應有之尊重，僅為逞一己私慾，竟乘女騎士不及抗拒而觸摸其胸部，欠缺尊重他人對於身體之自主權利及心理之感受，造成告訴人精神痛苦，尤其趙男已有數次違犯妨害風化罪及違反性騷擾防治法前科，依性騷擾防治法判刑6月，得易科罰金，另併科罰金6萬元。

女騎士事後又對趙男提出民事求償8萬元，經審理後，法官認為趙男應該賠償6萬。可上訴。