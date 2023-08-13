卡努颱風外圍環流挾帶豪雨重創南投縣仁愛鄉，內政部長林右昌日前稱，南投縣長許淑華為了轉移防救災不力造成廣大民怨，國民黨團今召開記者會痛批，行政院長陳建仁、內政部長林右昌，滿腦子想的都是選舉、選票，且在南投縣仁愛鄉正遭逢暴雨和土石流侵襲時，居然撤離中央災害應變中心，難道連救災都要看顏色？這對災民來說情何以堪？

總召曾銘宗表示，內政部長林右昌昨天在接受媒體時稱，南投縣回報速度慢，一問三不知，林右昌部長抹黑南投縣，國民黨團邀還原事實，8月5日將應變中心從二級改成一級，中央政府說太慢了，那麼請問中央，為什麼在8月4日南投縣雨量最大時，竟然撤離應變中心？

曾銘宗指出，林右昌說南投縣政府洗腎人數沒掌握，主要是仁愛鄉全部電力沒有，訊號沒了，本來就聯絡不到所有人，這個部分許淑華早已告知林右昌。曾痛批。林右昌根本不厚道故意抹黑。全鄉洗腎人數40人，已經事先撤離32人，要不要先怪中央電力跟電信沒復電，讓縣府無法清楚掌握全鄉受困人數？

曾銘宗指出，南投災情不但陳建仁、林右昌不關心，還故意抹黑、扭曲許淑華縣長，國民黨團認為，救災急如星火，奉勸陳建仁、林右昌和民進黨，不要滿腦子只有選舉、選票。蔡政府不但在救災過程當中失職、失能，若再繼續抹黑南投縣政府和許淑華縣長，國民黨團不排除到監察院告發。

國民黨團首席副書記長李德維指出，3日下午水保署提出相關警戒，當晚仁愛鄉公所就依據中央建議提出處置，隔天4日早上覺得雨量很大決定停班停課，縣府也展開救援工作，反觀中央最早開設的災害應變中心卻在4日中午撤除，當縣府與公所發現雨量變大，中央反而拔腿。

李德維表示，攤開時間軸可看到中央惡人先告狀，陳建仁還說南投沒有超前部署，沒有高雄做得好，這樣子的政治性語言，把南投的災民置於何處，林右昌以為先講先贏，時間軸攤開讓這些該負責的單位汗顏。

李德維質疑，當南投縣仁愛鄉在8月4日災情最嚴重的時刻，中央災害應變中心卻撤離，這不是救災看顏色，什麼才是救災看顏色？國民黨團希望陳建仁院長、林右昌部長，要自我反省、自我檢討，選票在人民手上，傲慢沒有落魄的久，面對仁愛鄉重大災情，除了顏色和政治語言以外，到底為災民做了什麼？