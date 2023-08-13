「羽豐米」即日起開放預購，早鳥享有優惠。（農業局提供）

由新北市農業局輔導瑞芳地區農會協助貢寮田寮洋農友友善耕作的「信鳥到站」友善農產「羽豐米」已於7月底完成收割，約可碾製超過9000公斤白米，即日起開放預購。羽豐米全年無施作農藥、減少肥料用量，改善田寮洋無名野溪的水質，讓洄游魚蝦蟹可以健康通行，更具生態保育意義。

貢寮田寮洋友善耕作的羽豐米至今邁入第3年，今年種植面積擴大到4公頃，並考量東北角風大的氣候特性，因此在種植米種選用具有今年種植米種選用抗倒伏、低落粒特性的「台南11號」，其口感Q彈飽滿，黏中帶甜。

執行團隊財團法人人禾環境倫理發展基金會保育處長薛博聞表示，田寮洋地區因氣候及地理因素，稻作僅有一期作，又因長期輔導友善耕作，在地農友棲地保育意識增加，所以在二期休耕時，農民會提早翻犁，以提供冬候鳥遷徙降落利用。

也因農友維持棲地品質，鳥友觀察紀錄後發現，田寮洋地區在鳥類資源線上資料庫eBird紀錄出現的鳥種達355種，為全台之冠，也顯示棲地的保育有成。此外，今年農業局與財團法人人禾環境倫理發展基金會也開始審視用水模式，在夏季找出田間灌溉用水的高低峰，適度減少引入水圳的溪水，朝著農業與環境用水需求兼容的目標努力，更讓水生物穩定將陸域營養帶到大海，滋養河海漁業生產力。

農業局長李玟表示，新北農業核心就是「健康」，要讓民眾吃的健康，讓生態也健康，推動友善及有機耕作，讓棲地保育與農業生產能達到雙贏局面，且農地的價值也不僅僅是農作產值而已，把灌溉水源一起納入農作的生產履歷，用健康的「羽豐米」拼湊國土生態綠網的重要藍圖，促進農業永續及環境共好。

羽豐米自即日起至8月31日止開放早鳥預購，2公斤裝原價240元，早鳥優惠只要200元，10包成箱即免運費，訂購2箱再加碼贈送價值600元的羽豐禮盒1盒，限量只有100份，詳情可洽人禾環境倫理發展基金會官網或臉書粉絲頁查詢。