紐約大都會季中貼錢7000萬美元賣掉兩張王牌韋藍德（Justin Verlander）、薛爾瑟（Max Scherzer），現在還爆出兩人曾經不和的傳言。《紐約郵報》記者Mike Puma獲得球團內部人士的消息，據稱薛爾瑟和韋藍德2010-14年在底特律老虎期間就關係不佳，而且問題主要在韋藍德身上。

韋藍德被描述是一個任性、耍大牌的人，與他的大都會隊友相處不睦，他抱怨大都會的數據分析團隊很差，比不上太空人的等級。薛爾瑟比韋藍德早1年加盟大都會，他似乎也對韋藍德患有大頭症的問題有點不滿。當然有些球迷並不相信這種說法，恐怕還是因為大都會打得很差，內部的一點磨擦就容易遭到放大。

薛爾瑟與巴西特（Chris Bassitt）被認為是比較好的隊友，他們樂於幫助年輕投手，與他們分享資訊。大都會沒有續約巴西特，他開季前投向自由市場並加盟藍鳥，保持健康出賽，自責分率3.87也算穩定（大都會團隊自責分率4.53）。

無論如何，大都會今年提前收攤，得知球團明年也沒有爭冠企圖之後，薛爾瑟率先跳船，放棄不可交易條款前往德州遊騎兵。韋藍德也跟著去德州，回鍋老東家休士頓太空人。德州雙雄本季戰績優異，預計會在季後賽正面遭遇，兩位大投手也有可能上演對決戲碼。