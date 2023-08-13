遭遇「成立以來最大困難」的大陸房地產巨頭碧桂園，宣布將11支境內公司債券自14日起停牌。陸媒「華爾街見聞」指出，碧桂園近期擬就境內公司債券兌付安排事項，召開債券持有人會議。

報導引述碧桂園方面人士表示，該集團近期擬就境內公司債券兌付安排事項召開債券持有人會議，為保證公平資訊披露，保護投資者利益，根據相關規定，對部分境內債停牌。

一名熟悉房企債務重組的資管公司人士認為，這是碧桂園準備先行對部分境內債進行重組或展期，只是究竟是整體重組還是逐個展期，還待與債權人協商。接下來推進境外債重組也只是時間問題。

有熟悉碧桂園的機構人士表示，今年碧桂園的到期債務壓力主要在境內債，中介機構也建議，先對境內債務進行債務重組。

接近碧桂園的人士說，對債務進行展期或重組，能讓碧桂園得以喘息，將更多精力放在保交樓上。他表示，目前不用擔心碧桂園保交樓的問題，很多資金在監管帳戶內；在交付完成後，反倒還能有資金回流。

數據顯示，碧桂園上半年交付住宅27.8萬套，位居中國行業第一。今年全年交付計劃是70萬套。

報導指，當前的碧桂園，遭遇的是流動性困境，如若債務重組成功，可以保障公司的正常經營和回款，恢復流動性，隨著接下來市場回暖，可以將資金集中投入到一些好的項目上，撬動更多現金回流。