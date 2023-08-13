安溥昨晚首登高流舉辦時寐演唱會。（聯成娛樂提供）

安溥的媽媽穿得一身艷紅，到場力挺女兒。（聯成娛樂提供）

安溥昨晚首登高流舉辦時寐演唱會。（聯成娛樂提供）

安溥12日在高雄流行音樂中心舉行「時寐」演唱會，她上週結束北流演出後，上網關心聽眾反應，發現很多人說許多歌曲紀念著他們的青春，但安溥表示：「以我自己來說，重新唱這些歌，其實不是要陪大家紀念、或者感嘆自己的青春，我反而想要鼓勵跟我一起長大的聽眾，青春不用紀念，因為一念之間，我們應該都在完成我們曾經在青春裡對自己承諾過的那件事情，繼續一起加油吧！」說完，將〈模樣〉送給全場4000名觀眾。

她也在台上回覆首演結束後被問到最多的兩個問題，第一個是為什麼安可的時候要說自己要變成蝴蝶飛走？安溥解釋：「其實我原本是後面要接一句，就是大家來看我『變態』的過程啊，因為我立志下半輩子要專心當一個變態的女人，但是不好意思那天因為過於亢奮和混亂，沒有講完那句我就匆忙下台了。」

另一個問題是，上週她在台上分享4歲兒子子刮壞他人名車BMW「i8」的故事，因次過去一周她接到海量的私訊息問她「所以修i8到底要多少錢」？對此安溥也很苦惱：「因為我到處問，我身邊沒有任何開千萬跑車的朋友，人際關係長期只局限在這個吳青峰、張鈞甯、還有經紀人跟李壽全老師，怎麼問我都問不到，所以如果有任何人知道的話，歡迎告訴我，我自己心裡面也決定為了這件事情努力，我要賺錢買一個車門還給那個車主！」引起全場哄堂大笑。

演唱會的尾聲，安溥在感謝名單段落表示「我真心把每個工作人員都當成我的神明」，所以再次深深鞠躬謝謝場內所有台前台後、陪著她一起巡迴的人；並介紹盛裝打扮、專程來到高雄看女兒演出的焦媽媽：「謝謝你總是與我同在， 你真是一個那麼那麼好的女人，希望你看表演的日子都開開心心。」穿得一身艷紅、連口罩都是紅色的焦媽媽，還大方起立轉身與所有聽眾打招呼。

由於演唱會後安可聲不斷，安溥二度出場安可，「謝謝大家，你們都還不走啊！既然這樣，我想把兩個朋友託付給你們，以後只要你們看到他們，就希望你們支持她的演出，一個是田馥甄，她是那麼愛唱歌、真心在唱歌的女孩子，希望一直保佑著我的你們，也可以去做她的守護神；另一個是許茹芸，她10／7也要在北流開演唱會了，她一直是我心目中最圓融、最不放棄的人，經歷所有事業低潮與高潮，還是那麼想唱歌，對舞台有再多的追求，她都會化為非常非常溫柔的的手法去達成的人，希望大家也可以去參加她的演出，讓她能夠看一看當代的好聽眾。」

最後安溥唱著〈南國的孩子〉邊問大家：「我知道你們很多是之前有來看過『潮水箴言』的對不對？」原本亢奮激昂的情緒，突然因感動淚崩，噙著淚、哽咽唱完二度安可曲，深深一鞠躬：「謝謝，謝謝你們，謝謝大家。」