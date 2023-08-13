高雄趙姓男子去年6月7日清晨，在前鎮區中山二路與民權二路口強逼女騎士看他「打手槍」，對方不理後加足油門離開，趙男卻跟上前強摸胸部，高雄地院審理後，依性騷擾防治法判刑6月，可易科罰金，另併科罰金6萬元，民事部分趙男還要賠對方6萬元。

判決指出，去年6月7日清晨4時許，趙姓男子騎乘機車尾隨一名女子，趁於中山二路與民權二路口停等紅燈時，趙男前停在該女子旁，露出下體，還拍女子的右手要對方看她「打手槍」。

女騎士見狀後，理都不想理他並往前騎，但趙男還仍不善罷甘休，還騎機車掠過女騎士身邊，竟伸手摸了對方右胸一下後逃逸，警方接獲報案後，調出監視器畫面，循線查出趙男涉案，將他依性騷擾防治法送辦。

法院審理時，發現趙男已有數次妨害風化、性騷擾前科，綜合相關事證後，依性騷擾防治法判刑6月，得易科罰金，另併科罰金6萬元。至於女子對趙男求償8萬元，簡易庭審理後，法官認為賠償6萬元較為適當。可上訴。