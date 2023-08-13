南投縣昨天公布一張「卡努颱風中央與南投縣政府防災作業時間軸」圖表，還原颱風來襲前後南投縣與中央災害應變中心作為，提供各界公評，卻遭內政部長林右昌臉書批南投縣政府救災過程「一問三不知」，引發國民黨南投縣議員游顥看不下去，怒轟林右昌「非常惡劣！」他並要求林右昌為不當發言跟南投縣民道歉！
卡努颱風4日重創南投仁愛鄉，救災之後邁入長期重建之路，但藍綠雙方為了防災救災互槓卻仍持續延燒國民黨立院黨團總召曾銘宗、首席副書記長李德維13日就表示，南投縣仁愛鄉在8月4日上午受雨勢影響最大時，中央卻在當日中午解除應變中心，拔腿就跑，事後還抹黑南投在8月5日開設一級應變反應太慢，如此抹黑，「非常不厚道。」
國民黨第二選區立委候選人、現任南投縣議員游顥也痛批，內政部長林右昌昨天在臉書上指控南投縣許淑華縣長救災不力，根本轉移中央於8月4日中午解除應變中心的推託之辭，「非常惡劣！」
游顥說，8月4日清晨起，仁愛鄉即遭逢超大豪雨侵襲，當時從鄉公所到縣府即刻全面投入救災行動，但即使新聞媒體皆報導南投豪雨，中央應變中心依然在當天中午解編，讓南投縣政府獨自面對救災，之後行政院長陳建仁還對南投縣政府救災過程冷嘲熱諷，傷透了南投民眾的心！
「不解中央應變中心解編的決策，真的只是單純沒有掌握到南投災區的誤判，還是明知南投的災情卻執意為之！」游顥說，內政部長林右昌除了應該跟外界說明撤除中央災害應變中心的原因，還必須跟南投縣民道歉，並先說明清楚這個決策流程，還給南投縣長許淑華與所有投入救災工作夥伴一個公道。
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