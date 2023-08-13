南投縣議員游顥災前災後陪同縣長許淑華防災救災，深知縣府人員辛苦。南投縣議員游顥提供

游顥說縣府公布的中央與南投縣防災救災時間軸清清楚楚，可供外界公評。南投縣政府提供

南投縣昨天公布一張「卡努颱風中央與南投縣政府防災作業時間軸」圖表，還原颱風來襲前後南投縣與中央災害應變中心作為，提供各界公評，卻遭內政部長林右昌臉書批南投縣政府救災過程「一問三不知」，引發國民黨南投縣議員游顥看不下去，怒轟林右昌「非常惡劣！」他並要求林右昌為不當發言跟南投縣民道歉！

卡努颱風4日重創南投仁愛鄉，救災之後邁入長期重建之路，但藍綠雙方為了防災救災互槓卻仍持續延燒國民黨立院黨團總召曾銘宗、首席副書記長李德維13日就表示，南投縣仁愛鄉在8月4日上午受雨勢影響最大時，中央卻在當日中午解除應變中心，拔腿就跑，事後還抹黑南投在8月5日開設一級應變反應太慢，如此抹黑，「非常不厚道。」

國民黨第二選區立委候選人、現任南投縣議員游顥也痛批，內政部長林右昌昨天在臉書上指控南投縣許淑華縣長救災不力，根本轉移中央於8月4日中午解除應變中心的推託之辭，「非常惡劣！」

游顥說，8月4日清晨起，仁愛鄉即遭逢超大豪雨侵襲，當時從鄉公所到縣府即刻全面投入救災行動，但即使新聞媒體皆報導南投豪雨，中央應變中心依然在當天中午解編，讓南投縣政府獨自面對救災，之後行政院長陳建仁還對南投縣政府救災過程冷嘲熱諷，傷透了南投民眾的心！

「不解中央應變中心解編的決策，真的只是單純沒有掌握到南投災區的誤判，還是明知南投的災情卻執意為之！」游顥說，內政部長林右昌除了應該跟外界說明撤除中央災害應變中心的原因，還必須跟南投縣民道歉，並先說明清楚這個決策流程，還給南投縣長許淑華與所有投入救災工作夥伴一個公道。