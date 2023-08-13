一名30歲女性因反覆感冒2、3個月都沒好而求診，醫師在檢查過程中發現，該女子舌頭相較一般人還要寬、厚，且顏色也很白，研判是和缺乏營養素有關。結果進一步抽血檢查，果然她體內的鐵、維生素B12含量過低。醫師提醒，有些感冒症狀不一定是單純感冒，可能是其它原因所致，如缺乏某些營養素。

敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅在粉專「外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地」發文表示，有些感冒症狀不一定是單純感冒，營養素不足也可能是原因之一。他提到，過去曾收治一名30歲女性患者，主訴反覆感冒2、3個月都好不了，且伴隨全身倦怠無力、畏寒但沒發燒、味覺變差及舌頭會痛等不適症狀，因此前來求診。

而在為該女子檢查的過程中，陳榮堅發現，她的舌頭比一般人還要寬、厚，且顏色也很白，研判是和缺乏營養素有關。後續進一步幫患者進行抽血檢查，果然其體內的鐵、維生素B12含量明顯過低，只有正常人的10分之1而已。

至於為何該女子會有如此情況？陳榮堅在仔細詢問後才知道，原來她聽從別人的建議，開始節食養生，突然大量減少肉類攝取，才導致上述病症。所幸後來幫對方補充營養素，一周後整個症狀就好了。